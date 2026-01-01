Finalizó el Torneo de Beach Vóley en el polideportivo municipal

Deportes

2 de Marzo - Durante el viernes 27 y sábado 28 de febrero, y el domingo 1 de marzo, se llevó a cabo el Torneo de Beach Vóley en el polideportivo municipal, con una importante participación de equipos y acompañamiento del público.

En la categoría femenina compitieron seis conjuntos, divididos en dos zonas de tres, con clasificación a cuartos de final, semifinales y definición. En mixto participaron 14 parejas y en masculino 12 duplas, consolidando una propuesta que reúne cada temporada a más jugadores y familias.

Abril Guerini, primer puesto en damas y mixto, señaló: “arrancamos perdiendo el primer set, pero lo pudimos remontar y en el tercero lo dimos todo y ganamos”. Además, destacó el acompañamiento del público: “viene mucha gente a los partidos, está muy lindo. Es muy bueno venir a entrenar porque nos conocemos y se arman parejas para competir”.

El coordinador Julio Guerini expresó: “crece año a año, hay mucha convocatoria de jugadores y familias”. También remarcó el trabajo formativo: “hace tres años que venimos trabajando de la misma manera y cada vez se suman más chicos y adultos; el nivel está creciendo y eso nos pone contentos”.

De cara a lo que viene, confirmó: “ahora tenemos un parate y a partir de abril retomamos las clases de beach. Empezamos a preparar a los chicos que van a competir en los Juegos Evita. Puede venir cualquiera a partir de los 14 años, femenino y masculino; tienen que averiguar los horarios en el poli y se pueden sumar”.

De este modo, el certamen marcó el cierre de la temporada y desde abril se retomarán las clases y entrenamientos.