AJEDREZ: Camilo Lieby y una destacada actuación en el tradicional "Blitz Dinámico" del Club Argentino de Ajedrez

7 de Marzo - El joven alvearense logró interesantes partidas en la meca del Ajedrez Nacional, consiguiendo pasar la barrera de los 2000 de ELO en Blitz.

El pasado jueves, el Sub Campeón Alvearense jugó el primero de una importante gira de torneos en Capital Federal, que lo mantendrán activo durante todo el año. En este caso, fue el mítico “Blitz Dinámico” del Club Argentino, que reunió a grandes Jugadores, como el Gran Maestro y ex Campeón Mundial Juvenil, Alan Pichot (foto 1), el Gran Maestro Español “Pepe” Cuenca, el Gran Maestro Estadounidense Robert Hugansky (foto 2), el Gran Maestro Argentino Hugo Spagemberg y varios Maestros Internacionales, como el ex Campeón del Abierto de General Alvear y la Copa Faraón, Pablo Acosta, por mencionar algunos de los fuertes jugadores que integraron el encuentro que convocó en total 140 participantes.

Disputado a 11 rondas, el certamen fue ganado por el GM Alan Pichot, seguido por el MI Pablo Acosta y el MF Carlos David Gómez.

Camilo, quedó el 32º puesto, logrando subir 17,8 puntos de ELO, perforando de esta manera la barrera de los 2000. Obtuvo seis victorias, un empate (antes del GM Robert Hugansky) y cuatro derrotas (ante el GM Alan Pichot, el MI Pablo Barrionuevo, el MF Ramiro Dos Santos y Tomás Castro).