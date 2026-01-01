AJEDREZ: Alejo Mella, Campeón invicto en el torneo de Apertura de la Escuela Municipal

Deportes

4 de Marzo - Este lunes se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” el primer torneo para jugadores de la Escuela Municipal de Ajedrez, y Mella se coronó Campeón.

En un torneo parejo, que se definió en la última ronda, Alejo Mella se coronó Campeón invicto, con 4 victorias y una igualdad, ante Juan Ignacio Martínez Iriarte.

En segundo lugar, finalizó uno de los buenos jugadores de la Liga Juvenil, Julián Aguirre, con 4 triunfos y una partida perdida, frente a León Pimentel.

León Don Picco, que tuvo gran protagonismo en la Liga Infantil 2025, fue la revelación del torneo, quedando en tercer lugar, también con 4 partidas ganadas y una derrota, ante el Campeón.

Principales Posiciones – Torneo “Apertura 2026 de la Escuela Municipal:

1º Alejo Mella 4,5 Pts

2º Julián Aguirre 4 Pts

3º León Don Picco 4 Pts

4º Juan Ignacio Martínez Iriarte 3,5 Pts

5º Maximiliano Morales 3 Pts

6º Thiago Yllanes 3 Pts

7º León Pimentel 2,5 Pts

8º Juan Antonio Durán 2,5 Pts

9º Pablo Cornejo 2 Pts

10º Angélica González 2 Pts