AJEDREZ: Alejo Mella, Campeón invicto en el torneo de Apertura de la Escuela Municipal

Wednesday, 4 De March De 2026
En un torneo parejo, que se definió en la última ronda, Alejo Mella se coronó Campeón invicto, con 4 victorias y una igualdad, ante Juan Ignacio Martínez Iriarte.
En segundo lugar, finalizó uno de los buenos jugadores de la Liga Juvenil, Julián Aguirre, con 4 triunfos y una partida perdida, frente a León Pimentel.
León Don Picco, que tuvo gran protagonismo en la Liga Infantil 2025, fue la revelación del torneo, quedando en tercer lugar, también con 4 partidas ganadas y una derrota, ante el Campeón.
Principales Posiciones – Torneo “Apertura 2026 de la Escuela Municipal:
1º Alejo Mella 4,5 Pts
2º Julián Aguirre 4 Pts
3º León Don Picco 4 Pts
4º Juan Ignacio Martínez Iriarte 3,5 Pts
5º Maximiliano Morales 3 Pts
6º Thiago Yllanes 3 Pts
7º León Pimentel 2,5 Pts
8º Juan Antonio Durán 2,5 Pts
9º Pablo Cornejo 2 Pts
10º Angélica González 2 Pts