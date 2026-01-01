Alvear presente en la agenda oficial de Vendimia

Alvear

6 de Marzo - En el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza se realizó la tradicional presentación de las candidatas departamentales al cetro nacional de la Vendimia, una actividad protocolar que forma parte de la agenda oficial previa a la Vía Blanca de las Reinas.

En el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza se realizó la tradicional presentación de las candidatas departamentales al cetro nacional de la Vendimia, una actividad protocolar que forma parte de la agenda oficial previa a la Vía Blanca de las Reinas.

El intendente Alejandro Molero acompañó a la representante de General Alvear, Mariana Perra Cucatto, quien participa de los actos vendimiales junto a las soberanas de los distintos departamentos de la provincia.

Durante el encuentro, las candidatas fueron presentadas ante autoridades provinciales, miembros del cuerpo consular y embajadores de distintos países, además de representantes institucionales e invitados especiales que participan de las celebraciones vendimiales.

En ese marco, el jefe comunal compartió el acto junto a la reina alvearense y le entregó obsequios institucionales, reafirmando el acompañamiento del municipio en esta instancia tan significativa para la cultura y la tradición de Mendoza.