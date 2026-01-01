Secuestraron marihuana en un control vial en Ruta 143 y detuvieron a una pareja

Alvear

25 de Abril - Un operativo de rutina realizado por la División Canes PCN Zona Sur terminó con el secuestro de marihuana y la aprehensión de dos personas en la Ruta 143, a la altura de Tres Esquinas, en Salto de Las Rosas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:20 horas de este viernes, cuando efectivos policiales controlaron a dos pasajeros que viajaban desde San Rafael hacia Villa Atuel. Al ser informados de que se realizaría una inspección con el can detector de narcóticos “Barack”, uno de los involucrados evidenció un cambio de actitud, lo que motivó una requisa más exhaustiva.

Durante la inspección, el perro marcó la presencia de estupefacientes y los uniformados hallaron cinco frascos de vidrio con cogollos de marihuana, con un peso total de 230 gramos. También se secuestró un boleto de pasaje.

Por el hecho fueron aprehendidos una mujer de 38 años, identificada como E.J.A., y un hombre de 30, C.E.R. Intervino la ayudante fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la apertura de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737.