Robaron otra bicicleta en pleno centro

Alvear

26 de Abril - Un nuevo hecho de inseguridad se registró cuando un hombre denunció el robo de su bicicleta en pleno centro de la ciudad.

El episodio ocurrió cerca de las 20:15 horas de este sábado, en avenida Alvear Oeste al 700. Según la denuncia, la víctima, identificada como T.A.L. (29), había dejado su bicicleta rodado 29, marca Specialized, de color verde oscuro, asegurada a un bicicletero.

Al regresar, constató que autores ignorados la habían sustraído.

Por el hecho, se dispusieron medidas investigativas por directivas del ayudante fiscal en turno. Interviene la Oficina Fiscal de General Alvear.