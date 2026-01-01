Alvear y General Madariaga firmaron un acuerdo de cooperación

Alvear

27 de Abril - El intendente Alejandro Molero recibió en el departamento a su par Esteban Santoro, con quien rubricó un acuerdo orientado a la capacitación, el intercambio productivo, cultural y la promoción turística entre ambas comunidades.

El intendente Alejandro Molero recibió en el departamento a su par Esteban Santoro, con quien rubricó un acuerdo orientado a la capacitación, el intercambio productivo, cultural y la promoción turística entre ambas comunidades.

Tras la firma, Molero destacó la importancia del vínculo institucional y señaló: “hoy tenemos el honor de recibir en General Alvear a Esteban Santoro, intendente de General Madariaga, una localidad que, al igual que la nuestra, se esfuerza y se capacita para superar adversidades y proyectarse hacia el crecimiento”. Además, remarcó que el convenio permitirá “capacitar a nuestra gente, intercambiar lo que producimos en ambas ciudades y consolidar un lazo turístico que beneficie a los dos destinos”.

El jefe comunal también valoró la instancia de trabajo conjunto: “a partir de estos vínculos, buscamos seguir avanzando en la construcción de un General Alvear mejor, en articulación con otras comunidades que comparten objetivos similares”.

Por su parte, Santoro resaltó la iniciativa regional y el trabajo articulado entre municipios: “quiero felicitar por la conformación de la agencia de desarrollo territorial, porque es fundamental sumar esfuerzos en momentos complejos y dejar de lado diferencias para trabajar en conjunto”. En esa línea, agregó: “vinimos a conocer esta experiencia y fortalecer el intercambio, porque el desarrollo también se construye desde el interior y no solo desde los grandes centros urbanos”.

El acuerdo establece líneas de acción conjuntas que apuntan a fortalecer capacidades locales, promover el turismo y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en ambos territorios.