Control policial permitió secuestrar un arma y un vehículo en la vía pública

Alvear

24 de Abril - El procedimiento se enmarcó en tareas de patrullaje y control dinámico en la zona, con intervención judicial. Como resultado, se incautaron elementos relevantes y se avanzó con las actuaciones conforme a la normativa.

Un operativo de control realizado por la Policía de Mendoza en General Alvear terminó con el secuestro de un arma de fuego, cargadores con municiones y un automóvil, en el marco de tareas preventivas desplegadas en la vía pública.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, en la intersección de Uspallata y Juan B. Justo, cuando efectivos de la Unidad Motorizada que patrullaban la zona detectaron un vehículo cuyos ocupantes adoptaron una actitud evasiva ante la presencia policial.

Ante esta situación, se dispuso un control preventivo con apoyo de otro móvil. Al identificar al conductor y realizarle un palpado de seguridad, los efectivos encontraron un cargador calibre 9 milímetros con municiones. Luego, durante la inspección del vehículo, se constató la presencia de una pistola del mismo calibre junto a varios cargadores municionados distribuidos en distintos sectores del rodado.

Tras la comunicación con las autoridades judiciales, se dispuso el secuestro del arma, las municiones y el vehículo, además de la notificación del conductor en el marco de infracción a la Ley 9099.

Fuente: Ministerio de Seguridad