Detuvieron ebrio, a un joven motociclista

Alvear

26 de Abril - Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta con un alto nivel de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en la intersección de avenida Libertador Sur y calle Orcilli, cuando personal policial realizaba controles de alcoholemia en la zona.

Allí, los efectivos detuvieron la marcha de una moto marca Keller, modelo KN110, conducida por el sujeto identificado como V.F.O.

Al practicarle el dosaje, el resultado arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Además, se constató que el conductor no poseía licencia de conducir.

El joven fue trasladado a la Comisaría 14°, donde quedó alojado en el marco de la Ley 9099. Interviene la Oficina Fiscal de Gereral Alvear.