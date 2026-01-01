Se presentó la Fiesta de la Ganadería en San Rsfael

Alvear

25 de Abril - El intendente de General Alvear acompañó la presentación oficial en el vecino departamento e invitó a participar de la 45° edición, que se realizará del 6 al 10 de mayo

En la noche del viernes se llevó a cabo en la ciudad de San Rafael la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería, la fiesta más importante del oeste Argentino, que tendrá lugar del 6 al 10 de mayo en General Alvear, con organización de la Cámara de Comercio.

El lanzamiento reunió a vecinos, autoridades y representantes institucionales, con la presencia de reinas y embajadoras de ambos departamentos. Durante la actividad se ofrecieron degustaciones de vinos y comidas típicas, junto a una de las postales más características del evento: los tradicionales costillares al ensartador.

El intendente Alejandro Molero formó parte de la presentación y destacó el vínculo regional que promueve la celebración. “Sin lugar a duda, es una alegría y un gusto estar en San Rafael, como también lo hicimos en la capital mendocina. Nos unen lo cultural, lo productivo y lo turístico, y hoy estamos compartiendo con toda la comunidad el lanzamiento de nuestra gran fiesta nacional de la ganadería, que cumple cuarenta y cinco años”, expresó.

En ese sentido, remarcó su relación histórica con la organización del encuentro: “me tocó participar durante más de veinte años desde la Cámara de Comercio y hoy tengo la posibilidad de invitar a todos los sanrafaelinos a disfrutar de este gran evento del sur provincial”.

Consultado por una de las imágenes más representativas de la celebración, el jefe comunal recordó el origen de los costillares a la llama. “Se pensó hace muchos años como una propuesta que impactara. En aquel momento, con más de doscientos costillares, se buscó batir un récord Guinness y se logró. Desde entonces quedó como un símbolo, aunque la fiesta tiene múltiples propuestas”, señaló.

Finalmente, subrayó.