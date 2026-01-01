Se conmemora el Natalicio del General San Martín

Alvear

25 de Febrero - En la mañana de este miércoles, el secretario de Gobierno Fabio Gómez Parra y el secretario de Hacienda Jorge De Nardi junto al Instructor Oficial Principal José Colilaf del IUSP (Instituto Universitario de Seguridad Pública), encabezaron la entrega de una ofrenda floral al pie del monumento del General Don José Francisco de San Martín en honor al 248° aniversario de su natalicio, un 25 de febrero de 1778.

Acompañados por el coordinador del Consejo de Seguridad Luis Alcaino y personal del IUSP Alvear: Oficial Ayudante Marcos Flores, Oficial Sub Ayudante Jorge Santander, Auxiliar Primero Damaris Fernández , los asistentes rindieron tributo a la figura del Libertador.

Este 25 de febrero, destacamos la memoria del prócer y su legado, manteniendo vivo su ejemplo en las nuevas generaciones, convencidos de que la mejor manera de honrar a San Martín es construir cada día una comunidad más justa, más solidaria y con oportunidades para todos.