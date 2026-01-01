Alvear presente en el Paseo Federal*

Wednesday, 25 De February De 2026
La delegación estuvo encabezada por el Intendente Alejandro Molero y por Mariana Perra Cuccato, candidata a Reina Nacional de la Vendimia 2026. También acompañaron el Director de Turismo, Gustavo García; la Corte de Reinas de General Alvear; y la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.
Durante la jornada, artesanos locales difundieron la identidad cultural del departamento, junto con la oferta turística y la propuesta gastronómica alvearense.
En el escenario se presentaron el Grupo Herencia y los bailarines Gisela Fuentes y Mauricio Luquez, quienes formaron parte de la propuesta artística del departamento.