Alvear presente en el Paseo Federal*

Alvear

25 de Febrero - El departamento participó del Paseo Federal, realizado en el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle, en el marco de las actividades oficiales de la Vendimia 2026.

La delegación estuvo encabezada por el Intendente Alejandro Molero y por Mariana Perra Cuccato, candidata a Reina Nacional de la Vendimia 2026. También acompañaron el Director de Turismo, Gustavo García; la Corte de Reinas de General Alvear; y la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

Durante la jornada, artesanos locales difundieron la identidad cultural del departamento, junto con la oferta turística y la propuesta gastronómica alvearense.

En el escenario se presentaron el Grupo Herencia y los bailarines Gisela Fuentes y Mauricio Luquez, quienes formaron parte de la propuesta artística del departamento.