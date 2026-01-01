Hay entradas disponibles para la Fiesta Nacional de la Vendimia

Alvear

25 de Febrero - Se encuentran disponibles las entradas destinadas al departamento para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se desarrollará el fin de semana siguiente en la provincia.

En conferencia de prensa, el director de Rentas, Nelson Álvarez, confirmó: “han llegado las entradas para la fiesta de la vendimia”.

El funcionario explicó que el cupo asignado es de 100 localidades, distribuidas en 20 por sector, tal como se otorga a cada municipio. “A partir de hoy van a estar a la venta en el Cine Teatro. Todos los vecinos interesados se pueden acercar ahí y adquirirlas”, señaló.

En cuanto a los valores, detalló: “para el sector Malbec salen 70.000 pesos; para el sector Tempranillo y Cabernet, 50.000 pesos; y para el sector Bonarda y Chardonnay, 45.000 pesos”.

Respecto a las modalidades de pago, están todos los medios habilitados. Además, Álvarez aclaró que las entradas son físicas, no digitales.

Finalmente, precisó que en caso de existir remanente, podría gestionarse un nuevo pedido, aunque eso no depende de la comuna.