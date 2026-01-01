Detuvieron a un joven con una moto robada

Alvear

25 de Febrero - El hecho se produjo pasada la medianoche en la intersección de Avenida Alvear Este y Europa. El mocoticlista quedó detenido.

Alrededor de las 00:20 horas de este miércoles, efectivos de la Unidad de Cuerpos Especiales realizaban patrullaje preventivo por Avenida Alvear Este cuando en la esquina de calle Europa dieron con un sujeto al mando de una motocicleta Titan 150 en actitud sospechosa. Al identificarlo y realizar control del rodado se constató que no presentaba su número de fábrica ya que se encontraba limado, por lo que fue aprehendido y trasladado a Comisaría 14°.