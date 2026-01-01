Continúa la urbanización en el Barrio "El Desvío"

Alvear

24 de Febrero - La Municipalidad de General Alvear continúa con los trabajos de urbanización en el barrio El Desvío. Las tareas incluyen la ejecución de cordones, cunetas y puentes de acceso vehicular, además de mejoras vinculadas al escurrimiento pluvial.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, expresó: “ya estamos tirando los primeros metros de hormigón de todo lo que es la urbanización del barrio. Es un viejo reclamo y un anhelo de los vecinos”.

El funcionario detalló que se proyectan 700 metros de cunetas, de los cuales ya se ejecutaron y desmoldaron los primeros 30 metros. Asimismo, indicó: “de 57 puentes previstos, ya tenemos 20 terminados en distintos domicilios”.

Tieppo explicó que las intervenciones permitirán optimizar el desagote de aguas de lluvia, con derivaciones hacia canales de irrigación y pendientes naturales en dirección al río, en el tramo comprendido desde Ruta 143 hasta calle L.

En relación a la iluminación, señaló: “está prevista dentro de un plan más amplio. Una vez finalizados los trabajos en barrio Albox, avanzaremos también en El Desvío”.

La obra se encuentra en pleno proceso y busca mejorar la infraestructura y las condiciones cotidianas de las familias del sector.