Continúa la urbanización en el Barrio "El Desvío"

La Municipalidad de General Alvear continúa con los trabajos de urbanización en el barrio El Desvío. Las tareas incluyen la ejecución de cordones, cunetas y puentes de acceso vehicular, además de mejoras vinculadas al escurrimiento pluvial.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, expresó: “ya estamos tirando los primeros metros de hormigón de todo lo que es la urbanización del barrio. Es un viejo reclamo y un anhelo de los vecinos”.
El funcionario detalló que se proyectan 700 metros de cunetas, de los cuales ya se ejecutaron y desmoldaron los primeros 30 metros. Asimismo, indicó: “de 57 puentes previstos, ya tenemos 20 terminados en distintos domicilios”.
Tieppo explicó que las intervenciones permitirán optimizar el desagote de aguas de lluvia, con derivaciones hacia canales de irrigación y pendientes naturales en dirección al río, en el tramo comprendido desde Ruta 143 hasta calle L.
En relación a la iluminación, señaló: “está prevista dentro de un plan más amplio. Una vez finalizados los trabajos en barrio Albox, avanzaremos también en El Desvío”.
La obra se encuentra en pleno proceso y busca mejorar la infraestructura y las condiciones cotidianas de las familias del sector.