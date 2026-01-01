Continúan las inscripciones para la carrera de Diseño de Indumentaria en UGACOOP

Alvear

24 de Febrero - Continúan abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en la “Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios” en IDESA UGACOOP, se trata de una carrera que combina espacios teóricos con materias prácticas de formato taller, buscando que los alumnos adquieran las herramientas necesarias.

La coordinadora de la carrera, Mariana Ojeda, explicó que “los ingresos han empezado, pero en realidad están a tiempo para poder incorporarse”.

Respecto a la propuesta académica, este año tendrá una duración de dos años y medio la carrera, haciendo hincapié en lo que sería la parte práctica de la carrera.

Sobre la salida laboral, Ojeda destacó que “como docentes nos comprometemos para ayudarlos y que puedan tener una salida laboral rápida y real. Creemos que el diseño es una herramienta muy importante para que puedan enfocarse en su propio proyecto, individual o colectivo, y lograr una salida laboral concreta”.

Las personas interesadas pueden acercarse a UGACOOP o ingresar a la página: https://idesaugacoop.com.ar/ para recibir asesoramiento e información.