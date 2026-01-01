Otra victima de Estafa virtual

Alvear

24 de Febrero - Un hombre perdió casi $700.000 a través del Hombe Banking

Un hombre de 57 años de edad fue víctima de una estafa virtual tras interactuar con una publicación en Facebook relacionada a la actualización de datos de "Tarjeta Naranja".

La víctima fue contactada vía WhatsApp por sujetos con líneas de prefijo cordobés. Bajo engaño, ingresó a su plataforma de home banking, momento en el que los estafadores gestionaron un préstamo a su nombre y sustrajeron $690.000 de su cuenta sueldo. Interviene la Oficina Fiscal de General Alvear.