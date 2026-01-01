Vialidad Mendoza finalizó el nuevo desvío de carga pesada en Alvear y ya pavimenta una vía productiva

Alvear

22 de Febrero - Vialidad Mendoza, en conjunto con la Municipalidad de General Alvear, culminó la pavimentación de un nuevo desvío de carga pesada para el departamento, e inició las obras de asfaltado en una calle productiva de Bowen.

Hace pocos días, Vialidad Mendoza concluyó la pavimentación de la Avenida Circunvalación, que era enripiada, en un tramo total de un kilómetro, desde la Ruta Nacional 188 hasta calle Chacabuco, y que aportará un nuevo desvío de carga pesada al que ya funciona por calle 7, entre la RN 188 y calle G.

La obra será de utilidad para el transporte comercial que debe operar en la ciudad cabecera, ya que tendrá una conectividad muy próxima con calle Chacabuco, pudiendo ingresar o salir por esta a la Ruta Nacional 143 sin necesidad de atravesar el microcentro ni rodear la ciudad por calle 7, utilizada por el transporte productivo que directamente esquiva la zona urbanizada.

En tanto, en Bowen, comenzó la repavimentación de la calle E, vía productiva que será renovada en un tramo total de 3 kilómetros de calle 22 a calle 25 y que beneficiará el movimiento de esta zona productiva y el acceso a escuelas rurales.