Se llevó a cabo la Posta solidaria por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil

Este domingo 22 de febrero se desarrolló en General Alvear una posta solidaria en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La actividad comenzó en el Paseo de los Artesanos y finalizó en la Plaza de los Niños, en el barrio Policial, donde se llevaron a cabo acciones de concientización y participación comunitaria.

La directora de Familia, Gabriela Arzelán, señaló: “un año más acompañamos esta fecha tan significativa. El objetivo es poner el acento en la detección temprana para acceder a un tratamiento oportuno, ya que cuando se diagnostica a tiempo, las posibilidades de respuesta favorable son mayores”. Además, destacó la participación de familias que han atravesado esta enfermedad y el compromiso sostenido en cada convocatoria.

Se presentó nuevamente el corazón metálico destinado a la recolección de tapitas plásticas. Estos materiales luego se comercializan para adquirir insumos hospitalarios. “Esta iniciativa permite colaborar con el sistema de salud y, al mismo tiempo, generar conciencia ambiental sobre la importancia de reciclar”, agregó Arzelán.

Por su parte, la concejal Gisela Bello expresó: “Alvear siempre hace visible esta fecha. Son herramientas para informar y acompañar a quienes transitan esta realidad”. Asimismo, agradeció el trabajo conjunto de la Dirección de Deportes, el área de Salud, Municipio Saludable, Niñez y Adolescencia, instituciones y vecinos que se sumaron a la propuesta.

Desde el Municipio valoraron la participación de la comunidad y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo acciones de información y prevención en torno a esta temática.