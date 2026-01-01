Camionero alvearense se accidentó cerca de San Martín de los Andes

Alvear

23 de Febrero - El chofer, de apellido Guerra, se encuentra internado en Cutral-Có, fuera de peligro.

El siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional 237, Km 1.513. El camión iba cargado con ladrillos y bolsas de leña, los cuales quedaron esparcidos sobre la banquina de la RN 237.

Bomberos de Junín de los Andes acudieron para trabajar en conjunto con los locales y realizaron tareas de seguridad y control de la escena, prevención de incendio, contención de derrame de combustible, corte de corriente del vehículo, etc.

Ambos ocupantes fueron asistidos por personal de salud y trasladados en ambulancia al centro asistencial para una mejor evaluación y control.

El fue operado de su mano izquierda, pero no corre riesgo su vida según anunció el nosocomio de Cutral-Có.

Fuente: AlvearPress