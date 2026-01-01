Camionero alvearense se accidentó cerca de San Martín de los Andes

Tuesday, 24 De February De 2026
El siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional 237, Km 1.513. El camión iba cargado con ladrillos y bolsas de leña, los cuales quedaron esparcidos sobre la banquina de la RN 237.
Bomberos de Junín de los Andes acudieron para trabajar en conjunto con los locales y realizaron tareas de seguridad y control de la escena, prevención de incendio, contención de derrame de combustible, corte de corriente del vehículo, etc.
Ambos ocupantes fueron asistidos por personal de salud y trasladados en ambulancia al centro asistencial para una mejor evaluación y control.
El fue operado de su mano izquierda, pero no corre riesgo su vida según anunció el nosocomio de Cutral-Có.
Fuente: AlvearPress