Se realizaron operativos preventivos de control vial durante todo el fin de semana 

Alvear

23 de Febrero - La Municipalidad de General Alvear informó que durante el fin de semana se desarrollaron operativos preventivos de control vial con el objetivo de disminuir la siniestralidad y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.

Las tareas fueron llevadas adelante de manera conjunta por los Preventores Municipales y la Policía de la Provincia de Mendoza, en distintos puntos estratégicos del departamento.

Como resultado de los controles de alcoholemia, dos personas mayores de edad fueron procesadas por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099. Los registros arrojaron niveles de 1.624 G/L y 1,021G/L de alcohol en sangre, valores que superan ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente.

Asimismo, se labraron actas por infracción a la Ley 9024 a tres personas mayores de edad, cuyos resultados fueron de 0,890 G/L, 0,689 G/L y 0,716 G/L.

En el marco de estos procedimientos, se procedió a la retención de cuatro automóviles y una motocicleta.

Desde el Municipio se destacó que estos operativos forman parte de una política sostenida de prevención y concientización, orientada a promover una conducción responsable y a reducir los riesgos en la vía pública, priorizando la seguridad de todos los vecinos.