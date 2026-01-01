Avanza la construcción del nuevo playón deportivo en la Escuela Capital Federal

Alvear

20 de Febrero - La construcción del nuevo playón deportivo de la Escuela Nº 1-070 “Capital Federal” entra en su etapa final, dando respuesta a un pedido que los propios alumnos realizaron meses atrás al intendente Alejandro Molero, durante una visita informal en la que le plantearon la necesidad de contar con un espacio adecuado para las clases de Educación Física.

La obra contempla un playón multicancha de 700 metros cuadrados, con demarcación reglamentaria para la práctica de básquet, fútbol y vóley. El objetivo es dotar a la institución de un espacio moderno, seguro y funcional, que reemplace la superficie anterior, la cual se encontraba deteriorada e imposibilitaba el normal desarrollo de las actividades deportivas.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Trayecto Vial, bajo gestión del jefe comunal, quien impulsó la iniciativa tras el pedido de los estudiantes. Desde el punto de vista técnico, el playón incorpora un sistema constructivo compuesto por malla, fibra y cuarzo, lo que garantiza mayor resistencia y evita fisuras o quiebres prematuros en la superficie.

La intervención incluyó además mejoras integrales en la infraestructura del establecimiento. Se realizaron instalaciones subterráneas, eliminando cables aéreos para optimizar la seguridad y el orden del predio. Asimismo, se aprovechó la obra para renovar el sistema sanitario: se ejecutaron nuevas instalaciones de agua y cloacas, se anularon los pozos ciegos existentes y se colocaron cañerías nuevas, adecuando el servicio a condiciones más seguras y eficientes.

Al respecto, el intendente Alejandro Molero expresó: “cuando crucé a la plaza hace unos meses a saludar a los chicos de la escuela setenta, entre medio de risas, de alegría y de compartir una charla, pidieron un nuevo playón deportivo, donde practican las actividades físicas estaba totalmente roto y era imposible utilizarlo. Ver hoy que se está culminando con la tarea de construcción del nuevo playón me llena de alegría como vecino, como intendente y, sobre todas las cosas, como exalumno de esa tan hermosa escuela”.