Posta solidaria y actividades conmemorativas por el cáncer infantil

Friday, 20 De February De 2026
Este domingo 22 de febrero se realizará una posta solidaria en el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”. La concentración será a las 9 en la segunda cuadra del Paseo de los Artesanos y la largada a las 10, con llegada a la Plaza de los Niños, en el barrio Policial.
La coordinadora de Niñez y Adolescencia, Paula Lucero, expresó: “invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta posta solidaria”. Además, recordó: “para inscribirse pedimos un alimento no perecedero, un artículo de limpieza o algún juguete que luego van a ser donados a las familias de los niños que están transitando esta enfermedad”.
Al finalizar el recorrido se inaugurará un mural conmemorativo y un nuevo corazón metálico para la recolección de tapitas.
Por su parte, la concejal Gisella Bello señaló: “en la Plaza de los Niños vamos a inaugurar el mural y el corazón para seguir visibilizando esta causa”. Asimismo, agregó: “le pedimos a la comunidad que acompañe y traiga sus tapitas”.