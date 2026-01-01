Posta solidaria y actividades conmemorativas por el cáncer infantil

Alvear

20 de Febrero - Este domingo 22 de febrero se realizará una posta solidaria en el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”. La concentración será a las 9 en la segunda cuadra del Paseo de los Artesanos y la largada a las 10, con llegada a la Plaza de los Niños, en el barrio Policial.

La coordinadora de Niñez y Adolescencia, Paula Lucero, expresó: “invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta posta solidaria”. Además, recordó: “para inscribirse pedimos un alimento no perecedero, un artículo de limpieza o algún juguete que luego van a ser donados a las familias de los niños que están transitando esta enfermedad”.

Al finalizar el recorrido se inaugurará un mural conmemorativo y un nuevo corazón metálico para la recolección de tapitas.

Por su parte, la concejal Gisella Bello señaló: “en la Plaza de los Niños vamos a inaugurar el mural y el corazón para seguir visibilizando esta causa”. Asimismo, agregó: “le pedimos a la comunidad que acompañe y traiga sus tapitas”.