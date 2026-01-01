Se entregaron de certificados por capacitaciones virtuales

Alvear

20 de Febrero - Este viernes se realizó la entrega de certificados a 84 alvearenses que completaron las capacitaciones virtuales de “Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Marketing Digital” y “Redes que Facturan”, propuestas impulsadas desde la Dirección de Educación en convenio con la Universidad Nacional de Cuyo.

Las formaciones, de acceso gratuito, contaron con alrededor de 100 inscriptos y se desarrollaron bajo modalidad online, con acompañamiento del equipo educativo local.

El director de Educación, José Morán, señaló: “iniciamos un programa de capacitaciones y firmamos un convenio con la UNCuyo”. Además, remarcó: “recibíamos pedidos del sector educativo y también de comercios, principalmente sobre redes sociales e inteligencia artificial”.

Sobre los resultados, precisó: “hoy 84 personas reciben su certificado y vamos a continuar con nuevas propuestas durante 2026”.

Por su parte, Patricia Cerezo, de la UNCuyo, expresó: “es muy gratificante llegar a la entrega de certificados”. Y agregó: “la temática fue muy bien recibida y más de 84 personas finalizaron el cursado”.

Entre los participantes, Nazarena destacó: “fue muy práctico y lo podés hacer a tu tiempo”. Matías Ikaczijk afirmó: “me ayuda mucho para crear contenido y aplicarlo a mis proyectos”. En tanto, Andrea Favatela señaló: “lo apliqué en mis ventas y se nota el cambio”.

Desde la organización indicaron que ya se trabaja en nuevas instancias de formación para ampliar oportunidades de capacitación en el departamento.