Continúa el plan de asfaltado de calles 

20 de Febrero - Continúa el plan de asfaltado en distintos puntos del departamento, dando respuesta a pedidos de vecinos y productores.

En este marco, se trabaja actualmente en Calle E, en una tarea articulada con la Dirección Provincial de Vialidad.

El director de Obras Públicas, Mauricio Martínez, destacó: “esto es un trabajo que se está realizando en conjunto con la Municipalidad y gente de Vialidad”.

La intervención comprende mil metros de asfalto y un espesor de entre cuatro y cinco centímetros. “Está quedando el asfalto nuevo y la gente lo va a disfrutar mucho, sobre todo quienes trabajan en la finca”, señaló. Asimismo, adelantó que el plan continuará en Calle C, entre 14 y 16.

Finalmente, Martínez remarcó la importancia del trabajo conjunto y pidió paciencia a la comunidad: “trabajar en equipo es sumamente importante para lograr los objetivos, pedirle a la gente tener paciencia, ya que después de tantos años sin mantenimiento, hay mucho trabajo por hacer y la idea es seguir avanzando”.