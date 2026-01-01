Una mujer fue estafada en medio millón de pesos

Thursday, 19 De February De 2026
|►
|Escuchar:
|
El hecho ocurrió cuando la víctima, una mujer de 48 años de edad, recibió un llamado de un hombre que se identificó como Maximiliano, quien le indicó que podía ser beneficiaria del plan de cobertura de medicamentos de OSEP. Le pidió instalar la aplicación “Supremo”, durante la cual los delincuentes copiaron la pantalla de su teléfono.
Luego le solicitó ingresar a su cuenta BNA y registrar una serie de números largos. La víctima no advirtió irregularidades hasta que constató que le habían sustraído $499.000 de su cuenta BNA. Interviene Oficina Fiscal y se labran actuaciones de rigor.