Una mujer fue estafada en medio millón de pesos

Alvear

19 de Febrero - Una nueva víctima de estafa telefónica en nuestro departamento. Esta vez, se trata de una mujer que vive sobre Calle Martín de Irigoyen

El hecho ocurrió cuando la víctima, una mujer de 48 años de edad, recibió un llamado de un hombre que se identificó como Maximiliano, quien le indicó que podía ser beneficiaria del plan de cobertura de medicamentos de OSEP. Le pidió instalar la aplicación “Supremo”, durante la cual los delincuentes copiaron la pantalla de su teléfono.

Luego le solicitó ingresar a su cuenta BNA y registrar una serie de números largos. La víctima no advirtió irregularidades hasta que constató que le habían sustraído $499.000 de su cuenta BNA. Interviene Oficina Fiscal y se labran actuaciones de rigor.