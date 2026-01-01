Seis empresas compiten para construir el nuevo jardín "Sonrisas del Atuel"

Alvear

19 de Febrero - Con un presupuesto que supera los $2.157 millones, el Gobierno de Mendoza dio un paso clave para dar respuesta al crecimiento poblacional del departamento sureño y garantizar espacios educativos modernos para la primera infancia.

El Gobierno de Mendoza realizó la apertura de sobres para la construcción del Jardín de Infantes 0-163 Sonrisas del Atuel. El acto licitatorio marcó un alto interés por parte del sector privado: seis empresas presentaron ofertas técnicas y económicas para adjudicarse la ejecución de la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 2.157.730.731.

El proyecto surge como respuesta directa al crecimiento demográfico de General Alvear y la necesidad de liberar espacios en escuelas primarias donde actualmente funcionan las salas de nivel inicial. Al contar con un edificio propio, el sistema educativo no solo ganará comodidad, sino que podrá ampliar la matrícula e incorporar efectivamente las salas de 3 años.

Un edificio pensado para el aprendizaje moderno

El nuevo establecimiento contará con una superficie de más de 800 metros cuadrados, diseñados bajo conceptos arquitectónicos modernos donde el espacio funciona como una herramienta pedagógica.

Infraestructura clave:

Seis salas: equipadas con sanitarios propios y acceso directo a patios individuales.

Áreas de recreación: un patio de juegos central con superficies antideslizantes y un patio institucional.

Salón de Usos Múltiples (SUM): espacio flexible y adaptable para actos, comedor y actividades físicas.

Área de gestión: Oficinas para Dirección, Secretaría, gabinete psicopedagógico y sala de docentes.

Sostenibilidad y seguridad

El diseño prioriza la eficiencia energética utilizando ventilación cruzada y una disposición que maximiza la luz solar para reducir el consumo eléctrico. Además, se utilizarán materiales no tóxicos y mobiliario a la altura de los niños, con ventanas bajas que permiten la integración visual con el exterior.

Con esta inversión, el Estado provincial busca garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y tecnológicamente apto, asegurando que los niños de General Alvear inicien su trayectoria escolar en las mejores condiciones posibles.