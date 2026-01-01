Alvear Oeste totalmente iluminado con tecnología LED

Alvear

20 de Febrero - Finalizó la colocación de luminarias LED en el distrito de Alvear Oeste, alcanzando la cobertura total con esta tecnología tanto en la zona céntrica como en distintos barrios.

La delegada distrital, Jimena García, señaló que se trata de “un avance muy significativo para todos los vecinos del distrito” y destacó que la tecnología LED “además de ahorrar en el consumo energético, brinda mayor seguridad y mejora el entorno”.

Los trabajos se ejecutaron por etapas e incluyeron sectores como el barrio Viñas del Oeste, calle Santa Fe, calle 7 y nuevas zonas de crecimiento urbano. “Culminó esta etapa y hoy el distrito cuenta con iluminación LED en todos sus sectores”, precisó la funcionaria.

Margarita, vecina de Alvear Oeste, expresó: “estamos muy contentos por esta iluminación nueva”. Recordó que anteriormente “teníamos luces amarillas” y aseguró que ahora “parece que estuviese de día”.

Con esta intervención, Alvear Oeste incorpora un sistema más eficiente y consolida la cobertura del alumbrado público en todo el distrito.