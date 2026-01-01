PAMI no pagó y en cuatro provincias suspenden el servicio médico a los jubilados afiliados

Noticias

11 de Febrero - Por la falta de pagos y aranceles atrasados, en cuatro provincias se suspendieron las atenciones médicas para los jubilados afiliados al PAMI

Numerosas clínicas y sanatorios prestadores del PAMI (especialmente en la región patagónica y el centro del país) confirmaron la suspensión progresiva de las atenciones médicas para los jubilados afiliados debido a la falta de pago y la falta de actualización de los aranceles por parte de la obra social.

Los prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) han aclarado este martes 10 de febrero que no se trata de un cierre total, sino de una restricción basada en prioridades.

Informaron que sí se atienden urgencias, emergencias, dolencias agudas y cirugías complejas de riesgo de vida. Las guardias permanecen abiertas bajo criterio médico. Sin embargo, los afiliados del PAMI tendrán restricción en consultas en consultorios externos, cirugías programadas (no urgentes) y estudios ambulatorios.

Qué provincias se ven afectadas por la medida de fuerza contra el PAMI

La medida de fuerza afecta principalmente a las siguientes provincias:

La Pampa: siendo de las más afectadas ya que las clínicas han dejado de atender consultorios y cirugías programadas.

Neuquén, Río Negro y Chubut: las instituciones de estas provincias se sumaron al corte de servicios este martes tras no recibir las transferencias adeudadas.

Córdoba: la Asociación de Clínicas Privadas (ACLISA) también ha manifestado un estado de alerta por demoras en los pagos, aunque la suspensión total varía según el centro de salud.

Las instituciones de salud (cerca de 30 sanatorios en la Patagonia) enviaron una nota formal al Director del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, detallando los reclamos principales y advierten que, si no hay una respuesta oficial o una convocatoria a una mesa técnica en las próximas horas, la suspensión de servicios podría pasar de "progresiva" a "total".

Los puntos críticos son:

Deuda millonaria: en provincias como Neuquén, se reportan deudas que superan los $1.000 millones de pesos.

Atraso salarial: las clínicas dependen de los pagos de PAMI (que representan casi el 50% de sus ingresos) para pagar sueldos. Al no recibir el dinero, hay demoras en el pago a los trabajadores de salud.

(que representan casi el 50% de sus ingresos) para pagar sueldos. Al no recibir el dinero, hay demoras en el pago a los trabajadores de salud. Aranceles desactualizados: Denuncian que los valores que paga la obra social han quedado muy por debajo de la inflación y de los costos operativos reales.

El portal rionegro.com.ar da cuenta que la suspensión de los servicios a PAMI en15 establecimientos de Río Negro son: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. Mientras que otras 4 de la provincia de Neuquén: ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur.

La respuesta del PAMI a los conflictos

Hasta el momento, la postura oficial del PAMI ha sido de cautela, aunque en las últimas horas se han difundido algunos lineamientos desde la dirección central para intentar calmar la situación.

Reconocimiento de auditorías: desde el organismo sostienen que los retrasos en algunos pagos se deben a un proceso de auditoría profunda para detectar irregularidades en la facturación de prestaciones previas. Afirman que el objetivo es "sanear las cuentas" de la obra social.

Garantía de atención: el PAMI emitió un breve comunicado interno asegurando que la atención para los afiliados "está garantizada" y que se encuentran en mesas de diálogo con las cámaras prestadoras para regularizar los flujos de fondos.

Transferencias parciales: fuentes cercanas a la dirección mencionan que se están liberando pagos parciales para cubrir los insumos más críticos, aunque los sanatorios consideran que estos montos son insuficientes frente a la deuda total.

Se espera que este miércoles se realice una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y las autoridades nacionales del PAMI. El resultado de este encuentro definirá si la medida de fuerza se levanta o si se profundiza hacia otras provincias como Buenos Aires o Santa Fe.

Fuente: Diario UNO