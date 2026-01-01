PAMI no pagó y en cuatro provincias suspenden el servicio médico a los jubilados afiliados

Wednesday, 11 De February De 2026
Numerosas clínicas y sanatorios prestadores del PAMI (especialmente en la región patagónica y el centro del país) confirmaron la suspensión progresiva de las atenciones médicas para los jubilados afiliados debido a la falta de pago y la falta de actualización de los aranceles por parte de la obra social.
Los prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) han aclarado este martes 10 de febrero que no se trata de un cierre total, sino de una restricción basada en prioridades.
Informaron que sí se atienden urgencias, emergencias, dolencias agudas y cirugías complejas de riesgo de vida. Las guardias permanecen abiertas bajo criterio médico. Sin embargo, los afiliados del PAMI tendrán restricción en consultas en consultorios externos, cirugías programadas (no urgentes) y estudios ambulatorios.
La medida de fuerza afecta principalmente a las siguientes provincias:
Las instituciones de salud (cerca de 30 sanatorios en la Patagonia) enviaron una nota formal al Director del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, detallando los reclamos principales y advierten que, si no hay una respuesta oficial o una convocatoria a una mesa técnica en las próximas horas, la suspensión de servicios podría pasar de "progresiva" a "total".
Los puntos críticos son:
El portal rionegro.com.ar da cuenta que la suspensión de los servicios a PAMI en15 establecimientos de Río Negro son: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. Mientras que otras 4 de la provincia de Neuquén: ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur.
Hasta el momento, la postura oficial del PAMI ha sido de cautela, aunque en las últimas horas se han difundido algunos lineamientos desde la dirección central para intentar calmar la situación.
Se espera que este miércoles se realice una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y las autoridades nacionales del PAMI. El resultado de este encuentro definirá si la medida de fuerza se levanta o si se profundiza hacia otras provincias como Buenos Aires o Santa Fe.
Fuente: Diario UNO