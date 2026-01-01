La DGE se propuso que las salitas de 3 años sean obligatorias a partir del 2028

Noticias

9 de Febrero - La Dirección General de Escuelas (DGE) busca ampliar la cobertura en la sala de 3 y que el jardín de infantes pase a tener 3 años obligatorios en lugar de 2

Con el comienzo del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) adelantó uno de sus máximo objetivos de cara a lo que viene: la universalización de las salitas de 3 años para que sean obligatorias a partir del 2028.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, contó que uno de los lineamientos que se trabajará junto con supervisores y directivos tiende a la ampliación de la cobertura en la sala de 3 años, a partir de la refuncionalización de las salitas de 4 y 5, que componen el Nivel Inicial.

“Nuestro objetivo es universalizar la sala de 3 en el 2027 para que, a partir del 2028, pueda ser determinada como obligatoria en Mendoza”, expresó la funcionaria de la DGE. Hasta ahora la educación obligatoria comienza a partir de la sala de 4 años.

Las salitas de 3 como respuesta de la DGE a la nueva realidad

Son dos las causas principales que llevaron a la DGE a plantearse la necesidad de que cada vez más niños asistan al jardín de infantes desde edades más tempranas.

La primera la marcan los números: la baja de la natalidad es sostenida en Mendoza desde hace una década y nada indica que la situación vaya a alterarse.

“Se viene viendo una tendencia sostenida en disminución de nacimientos. La estadística de Mendoza en los últimos 10 años da casi 46% de nacimientos menos. Pero el tema es que no se ve que esta tendencia vaya a modificarse, sino que se está sosteniendo”, señaló Ferrari en diálogo con Hora libre, por radio Nihuil.

Entonces –dijo- “hoy observamos una disminución en el Nivel Inicial, y entendemos que en los próximos años comenzará a impactar en el segundo ciclo de la Primaria”.

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, lo que la DGE busca hoy es “atacar” el primer problema: la baja de matrícula en el jardín de infantes.

Así, ante la necesidad de unificar salas de 4 y 5 años por falta de alumnos -de hecho, esta semana se conoció el cierre de un jardín de infantes de Ciudad-, el gobierno escolar creó más de 300 salitas de 3, reocupando aulas y docentes.

Y la segunda causa es el ausentismo escolar, que crece a pasos agigantados en el Nivel Inicial. Creen desde la DGE que si los niños están escolarizados antes, su desarrollo personal y social también se anticipa. Los nenes suman aprendizaje, incorporan conceptos claves desde edades tempranas y, además, ejercen presión sobre los adultos para no faltar a la escuela.

Lo que viene para la DGE en 2026

Claudia Ferrari anticipó otros de los lineamientos que regirán el 2026 –que oficialmente arranca este lunes con el acto de apertura del ciclo lectivo- en materia escolar.

Además de poner el foco en las salitas de 3 y la educación temprana, la DGE va a trabajar fuertemente en la asistencia, no solo del Nivel Inicial sino también del Nivel Primario.

“También se van a trabajar resoluciones importantes para el fortalecimiento de las trayectorias escolares: ahí aparece una figura que hasta ahora no estaba contemplada que es la de escolaridad protegida para estudiantes de Primaria que tengan alguna situación particular que requiera una especial atención, inclusive con tratamiento interministerial”, contó la funcionaria.

Y aseguró que la “refuncionalización de cargos de maestros MATE va a tener un rol protagónico en lo que es el acompañamiento a la trayectoria de los chicos”.

Por otra parte, la DGE entregará “100.000 libros, desde sala de 5 hasta tercer grado del Nivel Primario, con una cobertura absoluta en todos los niños de escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada de cuota cero o cuota social”.

Respecto de la Educación Superior, la subsecretaria adelantó que se presentarán las nuevas carreras, que continúa el proceso de becas para la formación docente en carreras prioritarias y que se ampliará el reconocimiento de saberes de estudiantes que han finalizado en el Nivel Secundario con créditos para determinadas carreras del Nivel Superior, “lo que les permitiría a esos estudiantes ingresar en una instancia más avanzada que la del primer año o, al menos, con algunos espacios curriculares ya acreditados”.

Otro de los lineamientos de la DGE para el 2026 es la ampliación del programa EduTech con las aulas digitales móviles, las plataformas y “la posibilidad en 100 escuelas secundarias de que los estudiantes de cuarto y quinto año obtengan una certificación de operador de inteligencia artificial”.

Además, la DGE anunciará el Congreso Nacional de Matemáticas y el primer Congreso Provincial de Primera Infancia.

