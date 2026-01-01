“Por instrucción del Presidente”: Adorni habló de la salida de Lavagna del Indec

Noticias

3 de Febrero - La Casa Rosada intenta justificar la salida del titular del organismo estadístico y la decisión de postergar la nueva metodología para medir la inflación. Mientras tanto, siguen las negociaciones por la reforma laboral.

El jefe de Gabinete confirmó que la renuncia de Marco Lavagna como director del Indec se debió a la decisión del Gobierno para que no se difunda el índice de inflación bajo la nueva metodología que cambiaba la ponderación de algunos rubros. Dijo que esa nueva medición se conocerá "cuando la inflación sea cero".

“Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estábamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, justificó Adorni en una entrevista televisiva.

Entre sus argumentos para postergar la nueva metodología esgrimió que el objetivo del Gobierno es que "el kirchnerismo" no diga "que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro cuando sabemos que eso va a ser así". "Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, insistió. “No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa que nosotros estamos falseando los datos de inflación". repitió nuevamente.

Sobre la salida de Lavagna dijo que "se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así". "Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos", reiteró pese a los crecientes cuestionamientos a las mediciones oficiales.

Fuente: Página 12