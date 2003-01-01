Cornejo envió al Senado los pliegos de dos candidatos a integrar el directorio del EPRE

Noticias

3 de Febrero - Se trata de Raúl Faura y de Cristian Azar, quienes deberán pasar el proceso establecido por ley para ocupar esos cargos. Sus trayectorias están vinculadas a la energía y poseen un importante historial de trabajo, como así también de capacitación y preparación para desempeñarse en este organismo de contralor.

El Gobierno de Mendoza envió al Senado provincial los pliegos de Raúl Faura y Cristian Azar para ocupar cargos en el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el organismo encargado de controlar, supervisar y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio provincial.

De esta manera, se completa la propuesta elevada por el Gobernador Alfredo Cornejo, que se inició el año pasado con la postulación de Héctor Laspada, dando cumplimiento, así, al procedimiento establecido en la Ley 6497, que regula la conformación del ente regulador.

Las candidaturas surgieron tras el Concurso Público 123/25, convocado en junio por el Ministerio de Energía y Ambiente para cubrir las vacantes existentes en el Directorio del EPRE, conforme a los criterios técnicos, profesionales y de idoneidad previstos por la normativa vigente.

La ley establece que el Directorio del EPRE está integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial, y que su selección debe realizarse mediante un concurso público basado en antecedentes y competencias específicas en materia de regulación del sistema eléctrico.

A partir de la convocatoria, se recibieron postulaciones y se desarrolló un proceso de evaluación que incluyó el análisis de antecedentes, entrevistas semiestructuradas y la valoración de conocimientos técnicos vinculados al sector eléctrico. La instancia final se llevó a cabo el 15 de julio en la sede del Ministerio de Energía y Ambiente.

Comisión evaluadora y postulantes

La Comisión Evaluadora ad hoc, designada por resolución ministerial, estuvo integrada por Alejandro Mas, director de Servicios Eléctricos; Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería; Emanuel Juan, director de Gestión de Proyectos y Contratos, y Mariana Lima, directora de Recursos Humanos.

Concluida la evaluación, la comisión definió una nómina de seis personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, sin orden de mérito, y elevó el listado al Poder Ejecutivo para su consideración. Los postulantes que superaron esta instancia fueron Héctor Laspada, Leonardo Yapur, Cristian Azar, Raúl Faura, Ángel Garay y Agustina Llaver.

Perfil de los candidatos propuestos

Raúl Faura cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector eléctrico y una extensa experiencia en regulación de servicios públicos, diseño tarifario y energías renovables, áreas en las que ha desarrollado funciones técnicas y estratégicas clave dentro del EPRE. Ingeniero electrónico, posee además una maestría en Energías Renovables y Sustentabilidad Energética por la Universidad de Barcelona, formación que le permitió consolidar una mirada integral sobre la transición energética y su impacto en el mercado eléctrico.

A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente técnico de la Regulación del EPRE, coordinador de revisiones tarifarias desde 2003 y responsable de áreas vinculadas al análisis de concesiones, la calidad del producto técnico y el desarrollo de esquemas tarifarios. Participó activamente en la elaboración e implementación de la Ley Provincial de Energías Renovables y en los procesos asociados a la Ley Nacional de Generación Distribuida, además de integrar el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Entes Reguladores Eléctricos entre 2018 y 2020.

Su trayectoria incluye también la representación de la Provincia de Mendoza en instancias internacionales, como la audiencia del caso CIADI vinculada a la renegociación de contratos de concesión del servicio eléctrico, así como una sostenida actividad académica y de capacitación en regulación, tarifas, calidad del servicio y eficiencia energética.

Por su parte, Cristian Azar posee una sólida formación jurídica y una amplia experiencia en el ámbito de la regulación eléctrica, con un perfil orientado a la gestión institucional, el derecho público y la articulación entre los aspectos legales y técnicos del sector energético. Abogado, con especialización en Derecho Bancario y Finanzas Corporativas, se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo a cargo de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General.

Durante su gestión en el ente regulador participó en procesos vinculados al cálculo de tarifas, a la regulación de los servicios públicos y al funcionamiento institucional del organismo, además de integrar instancias paritarias y representar al EPRE en jornadas nacionales y foros especializados en regulación eléctrica organizados por ADERE.

Su trayectoria profesional se completa con el ejercicio de la actividad privada, la docencia universitaria en la Universidad de Mendoza y la participación en espacios de debate sobre la desregulación del mercado eléctrico mayorista y los desafíos del sistema energético, aportando una visión jurídica aplicada a la gestión y al control de los servicios públicos.

Fuente: Prensa Gobernación