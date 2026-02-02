Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

Noticias

3 de Febrero - A horas de que se conociera su nombramiento, un dato curioso respecto a su “estado laboral” llamó la atención: Lines aparecía en la red social LinkedIn “Open to work”, es decir, en búsqueda de empleo.

El flamante funcionario es oriundo de Santiago del Estero, se formó como licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y como magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente, cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Ya formaba parte del Indec, donde se desempeñaba como director técnico desde 2018. Desde ese rol, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

También es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

En el ámbito académico, se desempeñó durante diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA. Su carrera profesional comenzó en el área de Cuentas Nacionales, participando en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, con tareas de recolección, validación y análisis de datos. Más adelante, fue responsable de la consistencia final y del tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997, además de los cálculos de consumo privado e inversión bruta interna fija.

“El nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”, informó el Indec en un comunicado.

“Open to work”

A horas de que se conociera su nombramiento, un dato curioso respecto a su “estado laboral” llamó la atención. Sucede que, Lines aparecía en la red social LinkedIn “Open to work”, es decir, en búsqueda de empleo.

Al ser consultado por esta insólita situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio aún una respuesta más “insólita”: “Lo que pasa es que los sueldos quedaron muy bajos en el sector público”, afirmó.

Fuente: Página 12