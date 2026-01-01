Liberaron a Pablo Pérez y el resto de los manifestantes detenidos por defender el agua

Noticias

6 de Febrero - Tras más de un día de detención y una fuerte presión social, judicial y política, recuperaron la libertad los nueve detenidos durante la movilización en defensa del agua y los glaciares en Mendoza. Organismos de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias y violencia institucional.

Luego de horas de incertidumbre y de una intensa movilización en el Polo Judicial, fueron liberados los nueve manifestantes detenidos durante la protesta en defensa del agua y la Ley de Glaciares en el centro mendocino, y entre ellos, el Profesor de Lenguna oriundo de nuestro departamento, Pablo Pérez. La liberación se concretó después de que la Justicia ordenara su libertad y tras reiterados reclamos por la demora injustificada en cumplir esa resolución.

La medida se dio luego de la intervención de sus abogados, Ulises Jiménez, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, quien había presentado un hábeas corpus denunciando apremios ilegales, golpizas y privación ilegítima de la libertad. En una audiencia presencial, la jueza interviniente dispuso además que los detenidos fueran examinados por el Cuerpo Médico Forense y habilitó la realización de denuncias por violencia institucional.

Durante toda la jornada, familiares, organizaciones sociales y ambientales se concentraron frente al Polo Judicial para exigir la liberación inmediata, señalando que las detenciones formaban parte de un intento de criminalizar la protesta social frente al rechazo popular a la reforma de la Ley de Glaciares.

Desde los organismos de derechos humanos advirtieron que, más allá de la liberación, continuarán las acciones legales para que se investigue el accionar policial y las responsabilidades políticas e institucionales detrás de las detenciones.