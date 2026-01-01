Mendoza declaró la emergencia agropecuaria por heladas y granizo para asistir a productores afectados

Noticias

3 de Febrero - La emergencia agropecuaria alcanza a productores de todas las regiones que sufrieron fuertes pérdidas en el 2025/2026. Habrá beneficios impositivos

El Gobierno de Mendoza declaró el estado de emergencia agropecuaria y de desastre en distintos departamentos de la provincia como consecuencia de las heladas y tormentas de granizo que afectaron a los cultivos durante el ciclo agrícola 2025/2026. La decisión busca asistir a productores que vieron seriamente afectada su producción por los eventos climáticos extremos.

La emergencia agropecuaria fue oficializada a través del Decreto Nº 125, en el marco de la Ley Provincial Nº 9083 y en concordancia con la Ley Nacional Nº 26.509. Se basa en informes técnicos de la Dirección de Contingencias Climáticas, elaborados tras denuncias y verificaciones realizadas en las zonas productivas afectadas.

Qué implica el estado de emergencia agropecuaria

La medida alcanza a establecimientos que registraron daños de entre el 50% y el 79% de su producción. La declaración incluye zonas productivas de las regiones Centro, Este, Norte y Sur de Mendoza, con fuerte impacto en departamentos clave como San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, San Martín, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, entre otros.

Estas áreas fueron evaluadas tras constatarse pérdidas significativas en cultivos, principalmente por heladas tardías y episodios de granizo que afectaron el normal desarrollo de la temporada agrícola.

Zonas declaradas en emergencia agropecuaria

En los casos donde los daños fueron iguales o superiores al 80% de la producción, el Gobierno provincial declaró el estado de desastre agropecuario. Esta categoría comprende sectores puntuales de los oasis productivos de Mendoza, con especial incidencia en zonas del Valle de Uco, el Este, el Norte y el Sur.

Departamentos como Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael figuran entre los más afectados, según el relevamiento oficial.

Beneficios y alivio para los productores afectados

Los productores que cuenten con el certificado de daños, otorgado por la Dirección de Contingencias Climáticas, podrán acceder a los beneficios previstos en los artículos 11 al 26 de la Ley Nº 9083. Entre las principales medidas se incluyen:

Eximición del pago de impuestos provinciales

provinciales Descuentos en los cánones de riego y electricidad

en los cánones de riego y electricidad Suspensión de juicios y ejecuciones fiscales

de juicios y ejecuciones fiscales Otras herramientas de alivio financiero y administrativo

financiero y administrativo Plazos de vigencia de la medida

Un punto clave de la resolución es el período de vigencia de los estados declarados. En el caso de heladas, la emergencia agropecuaria abarcan desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027. Para los daños provocados por granizo, el plazo se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.