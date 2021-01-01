Motociclista ebrio intentó escapar de la policía

Wednesday, 11 De February De 2026
Personal de Cuerpos Especiales que realizaba patrullaje preventivo este miércoles pasadas las 6:00 horas, observó una motocicleta circulando en contramano.
Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó darse a la fuga pero fue alcanzado en calle Sargento Medina hacia el sur, donde se procedió a su identificación y control. El hombre, de 28 años de edad, no presentaba documentación del rodado y el dosaje de alcohol arrojó 1,01 g/l.