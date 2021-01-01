Motociclista ebrio intentó escapar de la policía

Alvear

11 de Febrero - El episodo tuvo lugar durante las primeras horas de este miércoles en Alem y Calle G. Tampoco poseía documentación de la moto.

Personal de Cuerpos Especiales que realizaba patrullaje preventivo este miércoles pasadas las 6:00 horas, observó una motocicleta circulando en contramano.

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó darse a la fuga pero fue alcanzado en calle Sargento Medina hacia el sur, donde se procedió a su identificación y control. El hombre, de 28 años de edad, no presentaba documentación del rodado y el dosaje de alcohol arrojó 1,01 g/l.