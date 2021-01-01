Realizaron la primera venta y carga del año de materiales recuperados en la Planta de Residuos

Alvear

10 de Febrero - Este martes, se realizó la primera venta del año de materiales recuperados, en el marco del trabajo que lleva adelante la Asesoría de Gestión Ambiental junto a la Cooperativa Anulen Suyai.

En esta jornada se llevó a cabo la carga de un camión con aproximadamente 24.000 kilos de cartón y papel revista, que serán trasladados a la provincia de Mendoza para su reciclado. Posteriormente, se concretará la carga de otro camión con cerca de 15.000 kilos de plástico, previamente separado y clasificado en la planta, con destino a una industria recicladora de la provincia de Buenos Aires.

Desde el área explicaron que los materiales recuperados se comercializan a través de distintos compradores del país, priorizando siempre las mejores condiciones económicas, con el objetivo de reinsertar estos residuos en el sistema productivo y fomentar la economía circular.

Asimismo, se destacó que este trabajo es posible gracias a la tarea conjunta entre el municipio, la cooperativa y el compromiso de los vecinos, especialmente a partir de la separación de residuos, lo que facilita la clasificación y recuperación de los materiales en la planta.