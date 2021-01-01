El ex Fiscal Gustavo Gómez, brindó charlas en Alvear

Alvear

10 de Febrero - El reconocido ex Fiscal Federal visitó nuestro departamento y brindó dos interesantes charlas, sobre Crímenes ambientales y Criminalización de la Protesta.

La primera disertación se llevó a cabo el lunes, en el Salón Ibiza, y estuvo centrada en la criminalización de la protesta social. De la actividad participaron referentes de distintos cortes, integrantes de la Asamblea del Pueblo y vecinos interesados en la problemática, quienes intercambiaron experiencias y reflexiones sobre el accionar judicial y el derecho a la protesta.

En tanto, el martes por la tarde, Gómez expuso en el Salón “San Martín” del Honorable Concejo Deliberante, donde desarrolló el tema crímenes ambientales, ante un muy buen marco de público. Durante la charla, el ex fiscal abordó herramientas legales, responsabilidades penales y la importancia de la participación ciudadana en la defensa del ambiente.

Gustavo Gómez se desempeñó como fiscal federal con actuación en distintas provincias del país y es reconocido por su intervención en causas vinculadas a delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.

Las actividades generaron un amplio interés en la comunidad, en un contexto provincial marcado por el debate en torno al ambiente, el agua y el derecho a la protesta.