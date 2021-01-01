Anunciaron actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil

Alvear

10 de Febrero - En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, la Municipalidad de General Alvear en conjunto con el Honorable Concejo Deliberante, llevarán adelante una serie de actividades de concientización y acompañamiento que se desarrollarán del 15 al 22 de febrero.

La concejal Gisela Bello señaló que la propuesta busca visibilizar esta fecha y promover el acompañamiento a niños y familias que atraviesan esta enfermedad: “como cada año, el 15 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer Infantil, este año hemos previsto una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo 22 de febrero”. Asimismo, invitó a los comercios de Alvear a vestir sus vidrieras de color amarillo o dorado, como símbolo de empatía y acompañamiento.

Por su parte, la coordinadora de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Dirección de Familias, Paula Lucero, brindó detalles de las actividades previstas: “el domingo 22 de febrero, hemos pensado en una posta solidaria que nos permite seguir trabajando en la concientización, la información y, sobre todo, el acompañamiento”. Lucero explicó que la actividad comenzará alrededor de las 9 de la mañana: “la salida será desde la segunda cuadra del Paseo de los Artesanos hasta la Plaza de los Niños del Barrio Policial”.

La inscripción se efectuará el mismo día y se solicitará la colaboración con alimentos no perecederos, juguetes y artículos de limpieza. Durante la jornada se inaugurará el corazón de metal para la recolección de tapitas, un mural conmemorativo y se realizará una suelta de globos en homenaje a los niños que ya no están, además de sorteos para quienes participen del juntado de tapitas.

Finalmente, la coordinadora agradeció el compromiso de la comunidad: “queremos agradecer a todos los comercios que están participando y a quienes aún no se han sumado, invitarlos a ser parte de esta hermosa campaña”.