Hebe Casado confirmó que le aceptará la renuncia a Gustavo Villegas

Alvear

9 de Febrero - La vicegobernadora, a cargo del Ejecutivo, ratificó que la decisión política es aceptarle la renuncia a Gustavo Villegas quien fue interceptado manejando ebrio

La vicegobernadora Hebe Casado -a cargo del Ejecutivo por el viaje a Paris de Alfredo Cornejo-, confirmó que el Gobierno decidió aceptarle la renuncia al funcionario de Irrigación, Gustavo Villegas, a quien le dio positivo un control de alcoholemia cuando manejaba por General Alvear.

Villegas es un conocido dirigente radical y era uno de los 5 consejeros del Departamento General de Irrigación, por lo que tenía a cargo la cuenca del Río Atuel.

El jueves por la noche fue interceptado por un control policial en General Alvear y al someterlo al test de alcoholemia dio positivo, por lo que el mismo funcionario le presentó su renuncia al superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Pero además como es el Ejecutivo quien propone a los aspirantes para ser consejeros de Irrigación, corresponde que además sea el gobernador quien acepte su renuncia.

"La decisión es aceptarle la renuncia porque entendemos que los funcionarios deben dar el ejemplo. Le estamos diciendo a la ciudadanía que no debe manejar si tomó alcohol, y por eso no podemos tolerar que un funcionario lo haga", ratificó Casado.

Fuente: Diario UNO