Intenso operativo para contener un incendio en inmediaciones del Río Atuel

10 de Febrero - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó sobre un importante incendio que se desarrolla desde las primeras horas de la tarde en la zona oeste del departamento, en inmediaciones de la Ruta Provincial 202, detrás del Aero Club, afectando áreas de abundante vegetación y malezas.

El director de Defensa Civil, Javier Velasco, explicó que el aviso del incendio se recibió pasadas las 13 horas. “El foco se inició en un sector inculto, con gran cantidad de pichanal y maleza, detrás de la pista de aeromodelismo del Aero Club. Desconocemos el origen del fuego”, señaló.

Velasco indicó que desde el inicio del operativo se trabajó de manera ininterrumpida, en un contexto climático adverso debido al pronóstico de fuertes vientos durante toda la jornada. “En un primer momento teníamos viento norte, pero con el correr de las horas rotó hacia el este, lo que complicó seriamente la situación y provocó que el fuego se descontrole”, explicó.

El incendio avanzó por la zona baja del Aero Club y, pese a los esfuerzos realizados para evitarlo, logró cruzar la calle Casian y posteriormente el río Atuel, generando una situación de alta complejidad en el sector del Camping Municipal y la nueva traza de la Costanera Centro

Ante este escenario, se solicitó apoyo hídrico adicional y refuerzos del otro lado del río. “Estamos trabajando intensamente para resguardar viviendas, especialmente una construcción precaria donde hay corrales con animales, entre ellos caballos y algunos terneros”, detalló el funcionario.

Del operativo participan camiones hidrantes de la Municipalidad de General Alvear, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza y equipos de Defensa Civil, con el objetivo de contener un incendio que, al momento del parte, llevaba casi seis horas de actividad.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos extremar las precauciones, especialmente a quienes se encuentren en la zona de los balnearios y a la vera del río Atuel, debido a la presencia de humo y al intenso movimiento de vehículos de emergencia.