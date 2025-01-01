Confirmaron la presencia de "Marí Marí" en el Carnaval de los Alvearenses

Alvear

9 de Febrero - General Alvear será sede del Carnaval de la Provincia de Mendoza el lunes 16 de febrero, con un recorrido por la avenida principal y la participación de comparsas locales, provinciales y nacionales.

El próximo lunes 16 de febrero, desde las 21 horas, General Alvear vivirá una nueva edición del carnaval con un desfile que se extenderá desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear. La propuesta contará con la participación de murgas, academias y comparsas, y será posible gracias al acompañamiento de privados y sponsors, sin generar costos para el municipio ni para los vecinos.

Formarán parte del recorrido la Murga Quillagua, la Academia de danzas Ividance, Carpa Verde, la Academia Alma y Raíz, la Comparsa Caporales Aires de mi Tierra, proveniente de Tupungato, y la Comparsa Marí Marí, una de las más reconocidas a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el intendente Alejandro Molero destacó la importancia del evento y el trabajo realizado para su organización. “Nos estamos preparando con todo lo que tiene para ofrecer General Alvear, fundamentalmente con un evento que el año pasado marcó un antes y un después. A partir de ese resultado, la Provincia tomó la decisión de que el carnaval provincial se realice en nuestro departamento”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que, en el contexto actual, el carnaval será financiado íntegramente con aportes del sector privado. “Gracias al acompañamiento de sponsors, este evento no tiene costos para el municipio ni para los alvearenses, y eso es importante destacarlo”, señaló. Además, indicó que se espera una convocatoria superior a la del año pasado y convocó a los prestadores de servicios a anticiparse y tomar los recaudos necesarios ante la llegada de visitantes.

Molero también subrayó que esta edición tendrá un significado especial, ya que será el último evento masivo que se realice sobre la avenida principal antes del inicio de su remodelación integral. “Luego de este carnaval comienza una obra que nos va a devolver a los alvearenses una de las avenidas más importantes del sur mendocino”, afirmó.

Por su parte, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, brindó detalles sobre el desarrollo artístico y la logística del evento. “Este año mantiene las mismas características, pero con mayor cantidad de comparsas y academias. Comenzamos con una murga del departamento, continuamos con agrupaciones locales que se prepararon especialmente para este carnaval y sumamos una comparsa boliviana de gran nivel. El cierre estará a cargo de Marí Marí, que vuelve con una propuesta renovada”, explicó.

La funcionaria indicó que el espectáculo comenzará a las 21 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas, destacando que Marí Marí realizará una presentación de setenta minutos a lo largo de seis cuadras. Además, informó que la avenida estará vallada desde temprano para garantizar el orden y permitir que el público disfrute de cada expresión artística.

En el plano turístico, el director de Turismo, Gustavo García, remarcó el impacto positivo de este tipo de propuestas. “Estas actividades ponen en valor a General Alvear y generan un impacto importante en la economía local. Eventos como el carnaval, junto a otras propuestas culturales y deportivas, permiten que prestadores y comercios tengan un ingreso significativo”, afirmó. En ese sentido, destacó que el departamento ha sido reconocido a nivel provincial por la cantidad de eventos realizados y por su capacidad de convocatoria.

El Carnaval del lunes 16 se presenta así como una propuesta cultural y turística de alcance provincial, que convoca a vecinos y visitantes, promueve el encuentro comunitario y fortalece la actividad económica en General Alvear.