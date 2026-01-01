La tormenta que azotó Mendoza dejó lluvias que superaron registros promedio de los últimos 30 años

Noticias

31 de Enero - Experto del INA explicó que mientras en una lluvia severa se registran 2 mm de agua caída por minuto, este viernes se registraron 4 mm. Siguen las tormentas

La tormenta que golpeó a Mendoza durante la tarde del viernes 30 de enero fue un fenómeno de intensidad excepcional, con registros de lluvias que superaron ampliamente los promedios históricos de las últimas 3 décadas. Así lo confirmó el subdirector del Instituto Nacional del Agua (INA), Santiago Ruiz Fretes, quien explicó que en algunas estaciones se midieron valores inusuales.

Según detalló el especialista, se trató de una lluvia muy intensa en cortos períodos de tiempo, con registros de entre 3 y 4 milímetros por minuto, cuando a partir de los 2 milímetros por minuto ya se considera una precipitación intensa o severa. “En algunas de nuestras estaciones se alcanzaron niveles 3 y 4 de intensidad, lo que implica que en muy pocos minutos cayó una enorme cantidad de agua”, explicó

En cuanto al volumen acumulado, Ruiz Fretes indicó que en la estación del INA ubicada en Boulogne Sur Mer se registraron 53 milímetros en un solo día, y que el acumulado de enero en ese punto superó el récord histórico de los últimos 30 años. “Es muchísimo”, subrayó.

El fenómeno se repitió en gran parte de la red de estaciones: en la mayoría de los puntos de medición se duplicaron los promedios históricos, con registros mensuales de 50, 60, 70 y hasta 84 milímetros en algunas zonas. “Estamos hablando de una lluvia muy grande, con registros que ya pueden considerarse históricos en varias estaciones”, concluyó.

Cómo comenzó la lluvia este viernes

Si bien la tormenta ya había sido anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional con alertas naranja y amarilla para todo el territorio provincial, era difícil prever lo que sucedió a partir de las 15.30, cuando literalmente "se hizo de noche" en plena siesta.

Lo primero que sucedió fue el cielo negro y el viento fuerte y repentino, para dar paso luego al agua y al granizo. En pocos minutos el Gran Mendoza y zonas como el Valle de Uco y el Este eran un caos.

La lluvia intensa cayó durante casi 2 horas, con granizo intermitente y esto provocó que el canal Cacique Guaymallén y el Zanjón de los Ciruelos estuvieran a punto de desbordarse. También se inundó parte del Acceso Sur, hubo arrastre de autos por la corriente en Luján de Cuyo, las calles del centro de la Ciudad y departamentos aledaños se convirtieron en ríos.

También hubo cortes de agua y luz a raíz de la cantidad de agua caída.

Si bien afortunadamente no hubo víctimas fatales, sí muchos daños materiales -casas inundadas, techos destruidos, voladura de chapas, cables cortados y árboles caídos- y lo más preocupante es que la alerta naranja emitida por el SMN continúa este sábado, mientras que el domingo se vuelve amarilla.

Calles convertidas en ríos y escenas de alto riesgo por la tormenta

En distintos puntos del Gran Mendoza, el agua avanzó con fuerza por calles y accesos, arrastrando autos y complicando seriamente la circulación. Canales y acequias colapsaron ante la intensidad de las precipitaciones, generando situaciones de alto riesgo para peatones y conductores.

Una de las imágenes más impactantes de la jornada se produjo en el río Mendoza, donde una retroexcavadora fue arrastrada por la crecida y su conductor debió ser evacuado por personal de emergencia.

Al mismo tiempo, circularon numerosos videos en redes sociales que mostraron a personas desplazándose en kayak, flotadores e incluso arrojándose desde puentes, conductas que llamaron la atención pero que implicaron un serio peligro en medio del temporal.

Unas 400 intervenciones de Defensa Civil en toda la provincia por la tormenta

El temporal obligó a un intenso despliegue de Defensa Civil en distintos puntos de Mendoza. Según el relevamiento parcial (hasta cerca de las 21), se registraron 364 intervenciones, con daños que incluyeron árboles y postes caídos, viviendas inundadas, derrumbes parciales y cortes de cables.

El detalle de los daños departamento por departamento

Ciudad de Mendoza

Se contabilizaron 16 árboles caídos, 1 derrumbe de techo, 2 postes caídos, 3 viviendas inundadas y 2 cables cortados.

Guaymallén

Se registraron 13 árboles caídos, 3 postes caídos, 21 viviendas inundadas, 6 cables cortados y 4 derrumbes de techo.

Godoy Cruz

Hubo 20 árboles caídos, 7 ramas caídas, 5 cables cortados y 2 desbordes de cloacas.

Las Heras

Defensa Civil intervino por 10 árboles caídos, 3 ramas caídas, 1 poste caído, 1 vivienda inundada, 2 desbordes de cloacas y 1 cable cortado.

Luján de Cuyo

Se registraron 2 árboles caídos, 3 cables cortados, 1 rama caída y 1 vivienda inundada.

Junín

Se reportó 1 árbol caído.

Maipú

Hubo 2 árboles caídos, 1 derrumbe de techo, 1 cable cortado y 1 poste caído.

Lavalle

Se informó 1 poste caído y 1 transformador en corto.

Tupungato

Fue uno de los departamentos más afectados, con más de 60 viviendas inundadas, 20 árboles caídos y 1 rescate de una mujer tras una crecida de río.

San Martín

En la zona de Nueva California se registró caída de granizo, además de 100 árboles y ramas caídas, 3 derrumbes de techo y varios postes caídos.

Rivadavia

Se reportó abundante caída de agua, sin granizo, y 5 árboles caídos.

San Rafael

Hubo 6 árboles caídos, 5 postes caídos y 7 cables cortados.

Fuente: Diario UNO