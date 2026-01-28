Milei declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Noticias

29 de Enero - Mientras la Patagonia está en llamas y cada día cientos de trabajadores son despedidos, el Presidente manifiesta que este año profundizará los “cambios estructurales que exigen las instituciones”.

El 2026 no será un año cualquiera. Al menos no para el gobierno de Javier Milei que este jueves lo declaró oficialmente como el “Año de la Grandeza Argentina”. La decisión, como no podía ser de otro modo, fue anunciada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y que entrará en vigencia a partir de mañana.

Dos días después de haberse mostrado de fiesta en Mar del Plata, donde bailó y cantó en el espectáculo que su expareja Fátima Florez lleva adelante en la temporada de La Feliz y de autocelebrarse en La Derecha Fest -el evento organizado a la medida de su núcleo duro-, Milei sigue negando la realidad.

Mientras la Patagonia arde por los incendios forestales y los gobernadores, la oposición y otros sectores reclaman que se declare la emergencia ígnea para sumar recursos para combatir el fuego e incorporar en el Código penal la figura de ecocidio; mientras cada día se conocen nuevos cierres de empresas que dejan en la calle a cientos de trabajadores, el mandatario elige mirar para otro lado y declarar, por medio del decreto 56/2026, que este será el “Año de la Grandeza Argentina”.

Entre los argumentos de la norma -que lleva la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni- se explica que durante el 2025 el Gobierno “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos".

Para ello, se agregó, el año pasado estuvo dedicado a impulsar “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Asimismo, se destacó que las políticas públicas adoptadas por la administración libertaria “permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente".

En este sentido, se agrega que el Gobierno “redobla sus esfuerzoas para custodiar los avances alcanzados y superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual Administración”.

Por ese motivo, este nuevo año “cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República“. Según se indica, ”la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades" y por ello “se propicia declarar al año 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”.

Así, se decreta que durante este año “toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”.

Fuente: Página 12