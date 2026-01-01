San Rafael fue duramente afectado por la tormenta del sábado por la noche

Noticias

25 de Enero - El fuerte temporal que afecta al sur mendocino desde el viernes dejó graves consecuencias en San Rafael. El Municipio trabaja en las zonas afectadas.

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana causaron importantes daños en diferentes zonas del departamento de San Rafael, como consecuencia de la crecida del río Diamante. Desde la noche del sábado, equipos de distintas áreas del Municipio trabajan de manera sostenida en tareas de asistencia, contención y recuperación en los sectores más afectados.

Según informaron fuentes oficiales, las fuertes erogaciones del río perjudicaron a familias de Cuesta de Los Terneros, Los Coroneles, en Cuadro Benegas; La Cañadita y La Pichana, en Cañada Seca; y también a vecinos de sectores de calle Tulio Angrimán, en la Ciudad.

La magnitud del temporal provocó que familias de la localidad Los Coroneles sufrieran pérdidas materiales e inundaciones en sus viviendas. En muchos casos, el agua ingresó a los hogares afectando mobiliario, electrodomésticos y estructuras.

La caída de árboles, calles anegadas y malas condiciones climáticas obligaron a que personal de Obras Públicas lleve adelante trabajos de reparación y recuperación de infraestructura, mientras que las áreas sociales brindan acompañamiento y asistencia directa a los damnificados.

