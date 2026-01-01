Convocan instituciones para participar en la elección de la Reina Departamental 2026

Alvear

20 de Enero - La Municipalidad de General Alvear, a través del área de Personas Jurídicas, lanzó una convocatoria destinada a asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas con personería jurídica interesadas en participar de la elección de la Reina Departamental 2026.

Según se informó, las entidades que deseen emitir su voto deberán inscribirse hasta el 30 de enero, en la Oficina de Personas Jurídicas, ubicada en la planta alta del edificio municipal, en el horario de 7 a 13 horas.

Desde el municipio indicaron que la convocatoria se realiza en el marco de los festejos vendimiales, conforme a lo establecido por la Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante que regula el proceso de elección departamental.

Las autoridades recordaron la importancia de la participación de las instituciones locales, como parte del fortalecimiento del carácter democrático y representativo de la Vendimia en el departamento.