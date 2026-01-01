Dictaron una capacitación en manipulación de alimentos para el programa de catering neurodivergente

Alvear

16 de Marzo - Se realizó una capacitación en manipulación de alimentos destinada a participantes del servicio de catering neurodivergente que depende de la Asesoría de Discapacidad de la Municipalidad. La actividad forma parte del proceso de formación que busca fortalecer el desarrollo laboral de quienes integran este programa.

Se realizó una capacitación en manipulación de alimentos destinada a participantes del servicio de catering neurodivergente que depende de la Asesoría de Discapacidad de la Municipalidad. La actividad forma parte del proceso de formación que busca fortalecer el desarrollo laboral de quienes integran este programa.

La responsable del área, Viviana Lima, destacó que se trata de la primera capacitación formal dentro del programa. “Es el primer curso, la primera capacitación, luego van a ir teniendo más. La idea es que entiendan que dentro de este programa no solamente está la prestación, sino que también hay que prepararse para poder brindar estos servicios”.

Participan ocho personas que forman parte de la asesoría, a las que se sumaron integrantes de las instituciones de Nuevo Sol y A.P.I.D. Lima, remarcó la importancia de generar espacios de formación vinculados al empleo: “es un programa de empleo con apoyo y hacer estos aprendizajes en ámbitos reales favorece la autoestima y el sentido de pertenencia”.