La Policía de Mendoza realizó la segunda intervención con Taser 7 fuera de las FOE

Alvear

16 de Marzo - El procedimiento fue realizado por personal de Motorizada de nuestro departamento. El dispositivo se utilizó en modo disuasivo para reducir a un hombre que se resistió a la aprehensión y forma parte de los últimos equipos de baja letalidad incorporados por la provincia.

La Policía de Mendoza realizó en General Alvear una nueva intervención preventiva con una pistola Taser 7, en un procedimiento en el que un hombre fue reducido tras resistirse a la aprehensión. Se trata de la segunda utilización de este dispositivo de baja letalidad por parte de un efectivo que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), luego de haber completado la capacitación y certificación correspondiente para su uso.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 en el que un hombre denunció que otro le había sustraído una motocicleta Zanella 150cc que se encontraba en el patio de una vivienda de calle Constitución. En la comunicación también indicó que el rodado fue recuperado en la intersección en calle La Marzolina y que el sospechoso, tras saltar un portón, habría ingresado al interior de una vivienda en inmediaciones.

Hasta el lugar se desplazó personal de Motorizada, que entrevistó tanto a la víctima como a la propietaria del domicilio señalado. La mujer manifestó que había escuchado ruidos en el patio de su casa y que al salir observó a un hombre, por lo que autorizó el ingreso del personal policial para verificar el interior de la propiedad.

Durante el procedimiento, los efectivos escucharon ruidos provenientes del patio de una vivienda lindante. Al ingresar al lugar para constatar lo sucedido, observaron entre las malezas a un hombre agazapado. El individuo se resistió a la aprehensión y agredió a uno de los policías, por lo que el efectivo hizo uso de la pistola Taser en modo disuasivo (tecnología con la que solo cuentan estos dispositivos recientemente adquiridos en la provincia), utilizando únicamente el sonido del dispositivo y sin efectuar el disparo de la sonda, y logró reducirlo.

Tras la intervención, se dio aviso al ayudante fiscal en turno, quien dispuso el traslado del aprehendido. En el momento del control se constató que el hombre presentaba una medida pendiente por un pedido de captura.

Protocolo estricto para su uso

El instructivo de las pistolas Taser establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de esos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Se prohíbe disparar hacia la cabeza, el cuello, el rostro, la entrepierna y el torso superior, y se recomienda apuntar hacia áreas de mayor masa muscular. Además, solo se puede operar estos dispositivos personales con al menos dos años de antigüedad en la Policía o tres años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en seguridad privada. Y deben estar certificados y habilitados por la cartera de Seguridad.

Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados. Y en situaciones críticas se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente. El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.

Fuente: Ministerio de Seguridad