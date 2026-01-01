Firmaron un convenio para impulsar prácticas formativas entre el Municipio y la Escuela de Agricultura

Alvear

16 de Marzo - La Municipalidad de General Alvear y la Escuela de Agricultura, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional destinado a fortalecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes, vinculadas a la producción vitivinícola. La iniciativa se desarrollará principalmente en la Finca Modelo Faraón, donde los alumnos podrán realizar tareas propias del manejo del viñedo y participar en distintos procesos productivos.

El convenio fue rubricado por el intendente Alejandro Molero y la directora de la institución educativa, Daniela Isabel López. A partir de este acuerdo, los estudiantes podrán incorporarse a actividades prácticas que incluyen poda, atado, desbrote, fertilización, seguimiento climático para la planificación de riegos, estimación de cosecha y toma de grados Brix, entre otras labores vinculadas al cultivo de la vid.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en la formación de los alumnos. “Felices de estar celebrando este convenio con las autoridades de la Escuela de Agricultura. Para nosotros es importante y tiene un sentido fundamental, no solamente porque avanzamos en las prácticas profesionalizantes de los alumnos, con todo lo que esto significa, sino también porque trabajarán junto a este prestigioso enólogo que tenemos los alvearenses, como es Gustavo Agostini, en la elaboración del vino”, expresó Molero.

El intendente remarcó además que el proceso formativo se vinculará con la producción de un vino que recupera una marca tradicional del departamento. “El Municipio recuperó para sí la marca Faraón, una marca emblemática de nuestro departamento, y serán los estudiantes quienes tengan la posibilidad de elaborar este vino, que representa a todos los alvearenses”, señaló.

Por su parte, el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Hugo Molina, valoró el uso de la finca y la bodega modelo como espacios de aprendizaje. “Muchas veces los procesos se observan en una presentación o en un video. Aquí, en cambio, pueden desarrollarse directamente en el lugar, con nuestras herramientas y posibilidades, lo que permite fortalecer la formación práctica”, indicó.

Desde el ámbito educativo, la directora Daniela López destacó el alcance del acuerdo para la institución. “Para nosotros, como escuela, es un logro muy importante, porque permitirá profundizar y enriquecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes y, al mismo tiempo, realizar un aporte a la comunidad de la cual formamos parte”, afirmó.

Además, explicó que los alumnos y docentes elaborarán el vino Faraón en la bodega piloto de la escuela bajo la dirección técnica del enólogo Juan Gustavo Agostini, egresado de la institución. Según señaló, su participación contribuirá a fortalecer el proyecto formativo y productivo que se viene desarrollando en el establecimiento.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y establece un trabajo coordinado entre ambas instituciones para consolidar instancias de aprendizaje vinculadas con la producción y facilitar la transición de los estudiantes hacia el ámbito laboral y los estudios superiores.