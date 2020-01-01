El programa “Alvear Más Comercio” fortalece la inversión en el sector comercial

Alvear

17 de Marzo - Este programa permitió impulsar mejoras en negocios locales, a través de un esquema de reintegros y beneficios fiscales destinado a fortalecer la actividad comercial.

Este programa permitió impulsar mejoras en negocios locales, a través de un esquema de reintegros y beneficios fiscales destinado a fortalecer la actividad comercial.

La iniciativa se desarrolló desde marzo del año pasado y alcanzó a más de 32 comercios de distintos rubros, que realizaron intervenciones tanto en sus fachadas como en el interior de los establecimientos. Las acciones incluyeron renovación de cartelería, vidrieras, adecuación de espacios, incorporación de tecnología y mejoras en las condiciones de atención.

El secretario de Desarrollo, Hugo Molina, indicó: “más de 32 comercios se adhirieron a este programa”.

El esquema contempló que los comerciantes ejecutaran las obras y luego accedieran al reintegro municipal, además de la eximición de tasas correspondientes a los períodos 2025 y 2026. Como condición, se estableció la utilización de mano de obra local y la compra de insumos dentro del departamento, generando impacto también en otros sectores vinculados.

En términos de inversión, Molina, destacó: “más de 280 millones de pesos fueron los privados que invirtieron en estas compras y el municipio le retribuyó”. En algunos casos, las inversiones superaron ese monto, reflejando el nivel de adhesión y el interés en mejorar la competitividad.

El secretario valoró el impacto de la propuesta: “estamos contentos de que lo hayan aceptado y también de lo que yo recuerdo es la primera vez que al comercio en sí se le da también una pequeña señal de que se los acompaña en tiempos por ahí difíciles”.

Se evalúa la posibilidad de dar continuidad a esta herramienta o ampliarla a otros sectores, en función de los recursos disponibles. “Vamos a analizar con el intendente, si esto podemos repetirlo o extenderlo a otro rubro que también necesite este tipo de impulso”, finalizó Molina.

El programa alcanzó a una amplia variedad de rubros, desde comercios de cercanía hasta actividades industriales, consolidando una política orientada al desarrollo económico local y al fortalecimiento del entramado productivo.